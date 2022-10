El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás halló culpable a Pablo Nicolás Moresco, ex miembro de la policía, acusado de terminar con las vidas de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, en la madrugada del 1 de junio del 2020.

Para el tribunal encargado de llevar adelante la causa, la calificación del ilícito es "homicidio con dolo eventual en concurso real". La condena dictada es de 17 años de cárcel.

El fiscal fue Rubén Darío Giagnorio había pedido 12 años de prisión y las familias fueron patrocinadas por la Comisión provincial de la Memoria, con Gabriel Ganon como abogado querellante, que pidió 25.

Según informó El Norte, no se dará detención inmediata a Moresco, quien estuvo presente a través de una plataforma de videollamada (sin imagen ni audio) en la audiencia de condena de primera instancia. La jueza María Elena Baquedano, presidente del TOC 2, no comprende que haya peligro de fuga, como había planteado la CPM en su carácter de particular damnificado.

El hecho

Ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 1 de junio de 2020, cuando Corbalán y Rial iban a bordo de una moto Corven 150 cilindradas y efectivos que se desplazaban en un patrullero quisieron identificarlos, ya que estaban violando el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, Corbalán aceleró rápidamente y los agentes policiales de la zona dieron inicio a un operativo cerrojo tras irradiar un alerta, aunque la persecución solo duró algunas cuadras, hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín, de San Nicolás.

Allí, el patrullero manejado por Moresco chocó de frente a la moto en la parte izquierda y ambos tripulantes, que no tenían el casco puesto, cayeron contra el asfalto.

Rial murió casi en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas y Corbalán quedó internado en grave estado en un hospital local hasta el viernes 5 de junio, cuando falleció.