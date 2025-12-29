Un joven de 24 años fue detenido en San Nicolás tras ser sorprendido robando una bolsa de papas de 20 kilos de un comercio gastronómico, según informó el medio local Canal Nicoleño.

El hecho ocurrió en la zona de Pedro Lista y Doctor Guevara, donde personal policial logró aprehender al sospechoso minutos después del robo. Según informaron fuentes oficiales, el joven había sustraído una bolsa de papas del local “La Estación del Chori”.

Tras la intervención policial, el acusado quedó a disposición de la UFI N°1 del Departamento Judicial San Nicolás, que interviene en la causa y definirá los pasos a seguir.

