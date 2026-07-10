El bloque de concejales Hechos, que responde al intendente Santiago Passaglia, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de San Nicolás para reclamar a Vialidad Nacional la realización de estudios y obras en el acceso sur de la ciudad, sobre la intersección de las rutas nacionales 9 y 188, uno de los principales corredores productivos del norte bonaerense.

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Según informó el diario El Norte de San Nicolás, la iniciativa ingresó durante la última sesión ordinaria y solicita que el organismo nacional incorpore el nodo vial a su planificación de estudios e inversiones para evaluar las intervenciones necesarias que permitan mejorar la seguridad vial, la capacidad operativa y la eficiencia logística del sector.

El proyecto no se limita a pedir un diagnóstico técnico. También reclama que, una vez concluidos los estudios, Vialidad Nacional avance con la elaboración de los proyectos ejecutivos y la concreción de las obras que resulten necesarias para responder al crecimiento urbano e industrial de la ciudad.

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Entre las alternativas propuestas aparecen la construcción de colectoras, distribuidores, accesos canalizados y otras soluciones de ingeniería vial que permitan ordenar el tránsito en uno de los principales ingresos a San Nicolás.

Además, los concejales solicitaron que el organismo nacional remita, en un plazo no mayor a 60 días, un informe al Concejo Deliberante detallando si prevé realizar estudios técnicos o ejecutar intervenciones sobre ese sector.

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Un nodo estratégico para el norte bonaerense

En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que San Nicolás se consolidó como uno de los principales polos industriales, logísticos y de servicios del norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que considera necesario adecuar la infraestructura vial al crecimiento registrado en los últimos años.

Los ediles señalaron que por ese tramo de la Ruta Nacional 9 circulan alrededor de 18.000 vehículos por día, a lo que se suma el movimiento generado por el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, sede de eventos de alcance nacional e internacional.

Como ejemplo, mencionaron que Expoagro 2026 convocó a más de 250.000 visitantes, provocando un fuerte incremento del tránsito durante los días de la muestra.

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A ese escenario se suma la expansión industrial de la ciudad, especialmente con el avance del proyecto Sidersa+, cuya nueva acería incrementará el movimiento de camiones, transporte de personal y operaciones logísticas.

Para el bloque oficialista, estas condiciones justifican que Vialidad Nacional incorpore el acceso sur de San Nicolás a su planificación de obras, con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en un punto clave para el desarrollo productivo del norte de la provincia de Buenos Aires.