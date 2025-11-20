Los vecinos del barrio Santa Clara, en San Nicolás, decidieron organizar guardias nocturnas para intentar frenar una ola de robos, según informó el Diario El Norte de esa ciudad. Afirman que los hechos se repiten todos los días y que, en muchos casos, los protagonistas “son siempre los mismos delincuentes”, que incluso vuelven a aparecer en las filmaciones pocas horas después de haber sido liberados de la Comisaría Tercera.

El sector afectado está ubicado entre avenida Illia y Francia, en unas cuatro manzanas donde la inseguridad ha aumentado de forma marcada en los últimos meses. Una vecina contó: “Nos roban constantemente. Ya no podemos salir a ningún horario”, y además advirtió sobre movimientos sospechosos en el predio de la ex Fumacol, que —aseguran— es utilizado como “aguantadero” para esconder elementos robados.

Ante la falta de respuestas institucionales, los residentes instalaron cámaras en sus viviendas, se organizaron por WhatsApp y montan rondas de vigilancia hasta las cuatro o cinco de la mañana. En esos grupos circulan videos donde se ve a los sospechosos merodeando desde las 23.00 y seleccionando casas para atacar durante la madrugada.

Uno de los vecinos, que sufrió tres robos en lo que va del año, relató que trabaja en la construcción en seco y que en uno de los episodios se llevaron sus herramientas y la moto de un empleado. Dijo que el último robo fue cometido por un hombre “muy conocido en la zona” que había estado detenido seis días y que, al recobrar la libertad, fue registrado saliendo de la Comisaría Tercera y robando a pocos metros. “Tuve que recuperar parte de mis cosas por mi cuenta. No puede ser que vivamos así”, expresó.

Cansados de la situación, los vecinos se presentaron en la Comisaría Tercera para exigir más presencia policial. Según relataron, les explicaron los límites legales de su accionar, pero prometieron reforzar los patrullajes. Los residentes aseguran haber visto un aumento de rondas, aunque reclaman que ese esfuerzo sea sostenido y no solo una medida momentánea para calmar los ánimos.

También mencionaron que un vecino que se defendió de un ladrón terminó detenido y con una orden de restricción, mientras que el delincuente no quedó preso. “Estamos cansados de correr riesgos para recuperar lo robado. Queremos más seguridad, que haya control en la ex Fumacol, que la gente no compre cosas robadas y que la Justicia no los libere tan fácil”, dijeron.

“Somos gente trabajadora, de familia. Solo queremos vivir tranquilos”, cerraron los habitantes del barrio.