La intensa tormenta que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires en la noche del sábado (15 de noviembre) derrumbó el escenario principal de la Fiesta de Disfraces montado en el Autódromo San Nicolás.

La tormenta en San Nicolás derrumbó el escenario de la Fiesta de disfraces en el Autódromo. Fue reprogramada para el 22 de noviembre. pic.twitter.com/oh5TqPn12U — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 16, 2025

Las ráfagas de viento provocaron el colapso cuando la precipitación ya aminoró. Afortunadamante, no hubo que lamentar heridos. La organización evacuó el predio y priorizó el resguardo del público, del personal y de los artistas por lo que decidió suspender el evento.

Los organizadores anunciaron la reprogramación de la Fiesta de Disfraces para el sábado 22, manteniendo la misma modalidad prevista originalmente. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fech. En las próximas horas se informará el procedimiento para su validación o devolución del dinero para el caso de quien no concurra.

El Autódromo San Nicolás iba a ser el escenario de la FDD, que por primera vez se llevará a cabo fuera de Paraná en el marco de su 25° aniversario.

Desde hace días, los equipos técnicos trabajaron en el montaje de estructuras, accesos y servicios, donde iban a actuar los artistas Fer Palacios, Lauty Gram, La Joaqui, Luck Ra, Rafa Barrios, entre otros.

