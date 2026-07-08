El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este miércoles una resolución para repudiar los cambios al régimen de Zona Fría que impulsa el Gobierno nacional y que, de avanzar en el Senado, podrían reducir o eliminar los descuentos en las tarifas de gas para miles de hogares bonaerenses.

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La iniciativa, presentada por el bloque Fuerza Patria, fue acompañada por la mayoría de los espacios políticos. La excepción fueron los concejales de La Libertad Avanza y Alianza La Libertad Avanza, que se abstuvieron y no acompañaron el rechazo a la reforma.

Durante el debate, los autores del proyecto advirtieron sobre el impacto económico que tendría la modificación del régimen para los usuarios alcanzados por el beneficio, según informó el medio local Diario El Norte.

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El concejal Pablo Del Litto sostuvo que la iniciativa con media sanción en la Cámara de Diputados implicaría aumentos de entre el 40% y el 100% en las tarifas de gas para usuarios de distintos municipios bonaerenses.

Por su parte, la concejala Vanesa Vargas aseguró que en San Nicolás el cambio afectaría al 77% de los hogares, lo que representa alrededor de 44.000 familias que hoy reciben el beneficio.

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El régimen de Zona Fría, ampliado en 2021, incorporó a numerosos distritos bonaerenses con descuentos en las facturas de gas. El proyecto que ahora deberá tratar el Senado modifica los criterios de acceso al beneficio y, según advierten distintos sectores políticos y organizaciones de usuarios, podría dejar afuera a una parte importante de los actuales beneficiarios.

Desde Fuerza Patria sostienen que la iniciativa forma parte de la política de reducción de subsidios del Gobierno nacional y que tendrá un fuerte impacto en la economía de miles de familias.

Con la aprobación de la resolución, el Concejo Deliberante dejó sentada su postura institucional en defensa del régimen de Zona Fría, mientras el debate por la reforma continuará en el Senado de la Nación.