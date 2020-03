Se trata de una mujer que regreso de New York el 10 de marzo a San Nicolás. Al momento de arribar de Estados Unidos, el país del norte, no estaba en la lista de zonas de riesgo. La nicoleña viajó a capital federal y ante la presencia de síntomas llamó al 107. Está internada en el hospital Otamendi.

“En principio no estaría incumpliendo con esta norma de la cuarentena porque no estaba en el listado de riego en aquel momento. No sabemos exactamente si ella estuvo deambulando por San Nicolás. Desde su entorno nos dijeron que en San Nicolás estuvo muy poco, que no tuvo contacto más que su hija que ahora está en cuarentena”, relató a LaNoticia1.com la periodista Carolina Miltriani de Radio Noba.

La confirmación del caso positivo fue brindada por la familia de la mujer esta mañana al medio local. “Ella está en buenas condiciones de salud y es muy probable que el sábado tenga el alta y desde ahí tenga que arrancar otra cuarentena”, aclaró Miltriani.