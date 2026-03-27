El portal Canal Nicoleño expuso en sus redes una situación que terminó generando más ruido por las reacciones que por el hecho en sí. Según contaron, la concejal y presidenta del Puerto, Cecilia Comerio, los bloqueó en su cuenta de Instagram.

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Desde el medio explicaron que al intentar ingresar al perfil desde su cuenta, no pueden ver el contenido, mientras que desde otros usuarios el acceso funciona con normalidad. “Esto nos impide acceder a sus publicaciones y a información que consideramos de interés público”, señalaron, y cuestionaron el impacto de este tipo de decisiones en el vínculo entre funcionarios y prensa.

El planteo, sin embargo, rápidamente se trasladó a los comentarios, donde muchos usuarios relativizaron la situación. Algunos apuntaron que el bloqueo no impide ver el contenido desde otras cuentas, mientras que otros directamente ironizaron sobre el reclamo.

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“¿Y cuál sería el inconveniente?”, preguntó un usuario. “Ahora decilo sin llorar”, lanzó otra cuenta. También hubo quienes bajaron aún más el tono: “Qué terrible esta noticia, ahora no puedo tomar mate”, escribió uno, en medio de una catarata de reacciones con risas y chicanas.

Entre críticas, defensas y comentarios con tono burlón, la publicación terminó mostrando otra escena habitual en la política local: los cruces entre dirigentes y medios también se juegan en redes, donde la discusión suele correrse rápido del hecho original y pasar al terreno de la opinión.

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