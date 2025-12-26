Durante la mañana de este viernes (26 de diciembre), se desató una trifulca en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Nicolás por diferencias en los plazos de entrega de avales para la elección de delegados de la empresa Vercelli Hnos S.A, compañía que brinda el servicio de transporte público en la ciudad.

A raíz de la disputa, una persona resultó herida y debió ser atendida en la Clínica UOM. De acuerdo a la información a la que accedió El Norte, la discusión escaló y derivó en agresiones físicas. Asimismo, efectivos indicaron que no hay personas detenidas por esta situación.

Tomás Lencina, secretario general de UTA, sostuvo que la convocatoria se lanzó el pasado 4 de diciembre y la fecha límite para entregar las firmas formales era el miércoles 24. “Hoy quieren entregar los avales y ya los plazos están vencidos. Hoy estaríamos dentro de las 72 horas anteriores en las que no se puede hacer política en referencia a las elecciones”, indicó.

Al referirse a los integrantes de la lista que intentaron presentar la documentación este viernes, dijo: “Interpretaron que podían entregar los avales hoy, pero lamentablemente le erraron en la hora y en la fecha. Hoy es imposible presentar la lista, estaría fuera de término”.

Por último, el secretario general indicó que él mismo les comunicó a las personas que intentaron candidatearse a la elección de delegados que los tiempos están finalizados y no pueden presentar la lista el día de hoy. “Llegaron tarde ellos no es que se le esté haciendo algo fuera de lugar o fuera de la ley”, cerró.

