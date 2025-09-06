En el partido bonaerense de San Pedro, la familia de un joven de 18 años denunció penalmente a agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con asiento en San Nicolás, luego de que lo obligaran a realizar flexiones de brazos en la calle, frente a un patrullero. El caso quedó registrado en un video aportado como prueba.

El hecho ocurrió el lunes pasado en la intersección de Depietri y San Martín, mientras los efectivos realizaban un control preventivo. Según la denuncia presentada en Prefectura, los policías ordenaron a las acompañantes del joven —su novia y la hermana de ella— que se retiraran, antes de obligarlo a tirarse al suelo y ejecutar las flexiones en medio de burlas y risas.

Con patrocinio de la Defensoría Oficial N.º 1, a cargo de Joaquín Castro, la madre del joven interpuso un hábeas corpus para resguardar su integridad. En el documento, la familia advierte sobre el riesgo de represalias, amenazas o detenciones arbitrarias y solicita que se tomen medidas para que hechos similares no se repitan.

El episodio generó repercusión en la región, donde este tipo de controles preventivos realizados por la UTOI suele ser habitual como refuerzo a los patrullajes locales en San Pedro, aunque nunca antes se habían registrado denuncias de esta naturaleza con evidencia audiovisual.

