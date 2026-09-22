La Policía encontró en un descampado de San Pedro la escopeta que había sido robada de la casa del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, durante un violento asalto ocurrido el 13 de septiembre en el barrio Estrella Federal de Ramallo.

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El hallazgo se produjo este lunes, luego de que un llamado anónimo alertara a un efectivo de la DDI San Nicolás sobre la presencia de un arma que habría sido descartada en un terreno de la localidad de San Pedro.

A partir de esa información, efectivos del Grupo Operativo de la Sub DDI San Pedro realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron, envuelta en una bolsa de nylon negra, una escopeta de un caño, con culata de madera color marrón y calibre 20.

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🚨 San Pedro: encontraron en un descampado la escopeta robada de la casa de un juez federal en Ramallo.



El arma había sido sustraída durante un violento asalto en la vivienda de Carlos Villafuerte Ruzo. La Policía llegó hasta el lugar tras un llamado anónimo y la encontró… pic.twitter.com/xMvcj9LFvg — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 22, 2026

Personal de Policía Científica realizó el procedimiento de secuestro del arma, que fue identificada como una Luigi Franchi calibre 20, serie 60424. Según informó la Policía, se trata de la escopeta que había sido sustraída de la vivienda del juez y que era propiedad de un sargento primero de la Policía Federal que se desempeñaba como su custodio.

El robo al juez federal

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 13 de septiembre, en una vivienda ubicada en el barrio Estrella Federal de Ramallo. Según la denuncia, Villafuerte Ruzo se encontraba junto a su esposa cuando cinco hombres encapuchados y armados ingresaron al domicilio.

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Los delincuentes los amenazaron con armas de fuego y escaparon con 5.000 dólares en efectivo y la escopeta. En ese momento, el juez no contaba con su custodia personal, ya que le había dado franco.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del fiscal Tanús, y de la DDI San Nicolás. La Policía ya había realizado allanamientos el 17 de septiembre y, de acuerdo con el parte oficial, esos procedimientos habrían generado que otros integrantes de la banda comenzaran a descartar elementos vinculados con el robo.

El arma recuperada quedó secuestrada y la investigación continúa para identificar y localizar al resto de los integrantes de la banda.