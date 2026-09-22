San Pedro será escenario de una nueva edición del San Pedro Country Music Festival, un encuentro que durante tres días convocará a artistas nacionales y extranjeros, grupos de line dance y público de distintos puntos del país.

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La 21º edición del festival se desarrollará desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre en el Paseo Municipal, con entrada libre y gratuita y una programación que comenzará al mediodía del viernes y continuará durante todo el fin de semana.

La propuesta incluye espectáculos de música country, rockabilly y géneros relacionados, además del 6º All Together, un encuentro nacional de Line Dance que reunirá a agrupaciones provenientes de diferentes provincias.

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Tres jornadas con música en vivo

El viernes 25, la actividad comenzará a las 12:00 con la presentación de Desconectados. Durante la jornada también pasarán por el escenario Bluesberry Band, Creedenciales, Tanna & The Drifters, Leyendas, Carlos Arcuri & La Ariel Arbath Band, Rebeca Caldera, The Reason, Clan Farsante, Peces del Desierto y Alex Bluegrass Band, entre otros.

La jornada continuará durante la tarde y la noche con Walter Palurdo, Los Solitarios, Quadruple Trouble, Sanfolk, Sierra Ferrets, Frank Jacket y Los de Río Seco, Las Liebres, La Blue's Ayres Band, King Bee, Billy La Rocka, Johnny & June Experience, Rock Idols, 7 Pistones Country Rock y The Rey Band.

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El sábado 26, la programación comenzará a las 11:00 con No Way y continuará con Hot Picking Brothers, Greentongues, Claudio Kleiman, Deltaboys, La Rockabilera del Sur y The Rhythm Gamblers, entre otros artistas.

Durante la tarde se presentarán también Gabriel Gratzer, Michelle Luna y Los Agrotóxicos, Cherry Collins, Henry y Juanita Donati, Walter Domínguez, Renegades Country Band, Country Gruñón, Mila Barcala, Ochenta.90, Angry Zeta, Sangre de Toro, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur y Fernando Goin.

La jornada tendrá su tramo final con Cat Lion, Adoração Country, Savannah Rae, No Bull Country Music y Mark Mackay, previsto para las 22:10.

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El domingo 27, la actividad comenzará a las 10:30 con All Together 6to, para luego continuar con Simonetta, Tumbleweed, Nati Bravo, Tinta de UBA, Negráss String Band, Rodeos Honky Tonk, Fer Couto’s & The Wandering Souls, Tommy Lira y Far West.

La programación continuará durante la tarde con Orlando Curti & The Groove Seekers, Mistysa, Pasto Loco, Kurt’s Friends, Melody & Co., Los Mentidores, Hobo Cane, Adrian Tigen, Tennessee y Countruck Band.

El cierre está previsto para las 20:20 con Morgan Myles y la Morgan Myles Band, además de los artistas presentes.

Un encuentro nacional de Line Dance

Uno de los atractivos particulares de esta edición será el All Together 6, que reunirá a numerosos grupos y escuelas vinculados al country line dance.

La convocatoria incluye agrupaciones de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y distintas localidades bonaerenses, además de representantes de otros puntos del país.

Entre los grupos participantes figuran Aconcagua Country Line Dance, Adriana Díaz Country Line Dance, Alabama Line Dance Argentina, Amigos del Country Line Dance Rosario, Boot Buddies, Botas del Desierto, Country Club Line Dance, Country Groove Studio, Country Lovers, Cowboys Country Show, Guns N’ Botas Line Dance, Honky Tonk Stomp Line Dance Argentina, Line Dance Club Argentina y Misiones Country Stomp.

También participarán MYS Argentina Country Dance, Old Boots Line Dance, Outta Town Boots, Paraná Line Dance, Rangers Country Dance, Rosario Country Rebels, Spicy Dancers, Texas Country, The Cowboys Stomp, The Outlaws Country Line Dance, Tolosa Line Dance, Unbroken Country Line Dance, V&B Line Dance Country, West Point Country Dance, White Flag, Wild Country Argentina, Wings Country Group by Nan, 01 by Reef y 221 Country de La Plata.

Gastronomía, artesanos y recomendaciones para quienes viajen

Además de los espectáculos, el predio contará con un punto único de gastronomía oficial, ubicado junto al paseo de artesanos y emprendedores.

Los organizadores informaron que no habrá sectores de estacionamiento predeterminados ni estacionamiento con cargo. Por este motivo, se recomienda dejar los vehículos antes de bajar al predio costero.

La circulación en la zona podrá ser regulada de acuerdo con los picos de concurrencia, por lo que se aconseja llegar con anticipación, especialmente durante los horarios de mayor convocatoria.

Para quienes quieran disfrutar de las jornadas al aire libre, está permitido ingresar con reposeras. En cambio, no estará permitido el ingreso con sombrillas ni gazebos.

La programación está sujeta a modificaciones y cancelaciones por parte de los organizadores. Según la información difundida, el festival no se posterga por lluvias.

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