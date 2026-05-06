El concejal de San Pedro Mauro de Rosa decidió retomar su banca en el Concejo Deliberante a poco más de dos meses de haber sido denunciado por presuntos delitos contra la integridad sexual, en un hecho ocurrido en el club Paraná.

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La reincorporación fue formalizada este martes, cuando presentó una nota para levantar la licencia que había solicitado el 23 de febrero, en medio del escándalo. Durante ese período, su lugar fue ocupado por la concejala suplente Paula Fernández.

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La decisión se da pese a que, en su momento, integrantes de su propio espacio político habían pedido que se apartara de manera preventiva ante la gravedad de los hechos. También hubo cuestionamientos desde otros bloques del Concejo.

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El presidente del cuerpo, Martín Baraybar, confirmó que el expediente ingresó sobre el cierre de la jornada administrativa, por lo que aún no figuraba en los registros oficiales al momento de su declaración.

La causa judicial sigue en curso. Según consta en la investigación, ya declararon testigos que aseguran haber visto al edil ingresar alcoholizado al baño de mujeres del club y protagonizar conductas inapropiadas, que podrían encuadrarse como delitos contra la integridad sexual según el Código Penal.

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El episodio ocurrió el 18 de febrero y generó una fuerte repercusión política y social en la ciudad. De Rosa, electo en 2023, también se desempeña como empleado municipal y trabaja como chofer de ambulancia en Gobernador Castro.

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En paralelo, desde el Concejo señalaron que la normativa vigente ofrece herramientas limitadas para sancionar este tipo de conductas, más allá de lo previsto en el reglamento interno. En ese contexto, algunas voces consideraron que el edil debería haber presentado su renuncia.

Pese a la controversia y con la causa aún en trámite, el concejal optó por retomar sus funciones legislativas.