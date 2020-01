Un camión que transportaba azúcar volcó hoy al mediodía en el kilómetro 154 del carril Rosario-Buenos Aires de la ruta 9, frente a la estación de servicio Shell de Río Tala, y sus ocupantes, un hombre mayor de edad y dos menores, resultaron con heridas leves. La carga de paquetes de azúcar quedó desparramada en la banquina y a pesar de la presencia policial muchos vecinos se acercaron en vehículos a retirar la mercadería sin autorización.

Volcó el camión y trasladaron a las dos niñas al hospital

A raíz del accidente, una niña de un año y otra de ocho, hijas del chofer del camión, identificado como Plácido Rolando Luna (31), fueron trasladadas al Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergenias Same con excoriaciones que, en principio, no revestían gravedad.

También viajaba la esposa de Luna y toda la familia provenía de la localidad de Caimancito, en la provincia de Jujuy, y tenía como destino Capital Federal.

"Estamos bien, estaba lloviendo y había dos camiones que no tenían balizas. Por no chocarlos me tiré a la banquina", dijo Luna a LaNoticia1.com en el lugar del vuelco. "Hice lo posible por frenar", señaló.

El vuelco no provocó interrupciones en el tránsito puesto que el camión quedó de costado sobre la banquina, a metros del puente de acceso a Río Tala.

En el lugar intervino personal policial del Destacamento de Río Tala que controló la situación del hecho que recayó en la Fiscalía Nº 11 de Viviana Ramos.

Incidentes, saqueos y cruces verbale entre policia y ciudadanos

Una importante comisión policial fue dispuesta por las autoridades pero no pudieron evitar que la carga sea saqueada, puesto que luego del vuelco una gran cantidad de vecinos, la mayoría de Río Tala, se acercaron con intenciones de retirar los paquetes de azúcar que quedaron desparramados.

A la zona del vuelco llegaron vecinos en camionetas, camiones, autos, motos y otros vehículos para retirar la carga. Aunque aseguraban que habrían sido autorizado el propio conductor del rodado siniestrado y la empresa propietaria de la mercadería, el chofer lo desmintió y dijo a LaNoticia1.com que ante la situación violenta nada pudo hacer para evitar el saqueo.

En principio hubo cuestionamientos por parte de la policía y cruces verbales entre los agentes y las personas que se acercaron a retirar los paquetes de azúcar, aunque luego no hubo forma de detener la situación y hasta hubo piedrazos por parte de quienes se acercaron a saquear el acoplado.