La periodista Sandra Di Luca cerró un ciclo de 34 años en la televisión platense, despidiéndose de Somos La Plata con un mensaje cargado de emoción y gratitud. “Fue un honor contarles lo que pasa en nuestra ciudad. Gracias por dejarme entrar a sus casas todos los días”, expresó la conductora, visiblemente conmovida, según publicó el portal 0221.

Nacida en Mar del Plata y criada en Balcarce, Sandra eligió La Plata para desarrollar su carrera periodística. Egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), comenzó su trayectoria en 1991 en el entonces denominado Dardo Rocha Noticias, el primer canal de cable local. Desde sus inicios, se destacó por su cercanía con la gente y su compromiso con la información local.

A lo largo de su carrera, Sandra fue testigo de los cambios en la ciudad y en los medios de comunicación. Recordó con emoción momentos como su visita a las Islas Malvinas junto a excombatientes, una experiencia que marcó su trayectoria y su vida personal.

En su despedida, estuvo acompañada por su familia, amigos y colegas, quienes destacaron su profesionalismo y calidez humana. La periodista continuará vinculada al canal, produciendo programas como Entrevistas, Somos Música y Crónicas de viajes.

Sandra Di Luca deja una huella imborrable en la televisión platense, siendo un referente del periodismo local y una voz que acompañó a los vecinos durante más de tres décadas.

