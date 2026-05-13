Virginia Coudannes brindó este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe en la que comunicó que, durante una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, agentes penitenciarios detectaron “un socavón de 70 centímetros en los baños de uno de los patios externos del pabellón de presos de alto perfil”.

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A partir del hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad determinó “el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, dijo la funcionaria.

Coudannes resaltó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno Provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, señaló.

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En ese sentido, indicó que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera, asimismo, criticó la política penitenciaria de la administración Perotti, y aseguró que “si el Gobierno Provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

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