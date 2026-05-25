El asesor presidencial Santiago Caputo estuvo presente este domingo en el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana junto al presidente Javier Milei y gran parte del Gabinete nacional. Sin embargo, pese a su peso dentro del Gobierno, no fue mencionado ni enfocado durante la transmisión oficial del acto.

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Caputo llegó acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y las cámaras de Clarín lograron captarlo en uno de los ingresos a la Catedral.

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El asesor, que atraviesa una fuerte interna dentro del oficialismo con Karina Milei y el titular de Diputados Martín Menem, volvió a quedar en el centro de la escena política pese al bajo perfil que mantuvo durante la ceremonia.

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Además, llamó la atención el look elegido por Caputo para el acto patrio: sobretodo, boina y una estética que en redes sociales muchos compararon con la serie Peaky Blinders.

La ausencia de menciones en la transmisión oficial alimentó además las especulaciones sobre las tensiones internas dentro del círculo más cercano al Presidente, en un contexto donde Caputo continúa siendo una de las figuras más influyentes del armado libertario.

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