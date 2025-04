Durante el debate de candidatos a legisladores porteños realizado este martes en el Canal de la Ciudad, Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, mantuvo un intercambio con un fotógrafo que generó sorpresa entre los trabajadores de prensa presentes.

Según relataron testigos del hecho, Caputo se acercó al reportero gráfico Antonio Becerra, del diario Tiempo Argentino, y tomó su credencial. Luego, fotografió dicha credencial con su teléfono celular y se retiró sin mayores explicaciones. El hecho ocurrió mientras Becerra, junto a otros fotógrafos, tomaba imágenes en la previa del debate.

🔴El amenazante gesto de Santiago Caputo en la previa del debate de candidatos a legisladores porteños



❗️Aunque no habló con la prensa, le sacó una foto a un carnet de un fotoperiodista que quería documentar su entrada pic.twitter.com/Z0cLZO2yYg — El Destape (@eldestapeweb) April 29, 2025

La escena fue registrada por otros trabajadores de prensa y difundida en redes sociales. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) expresó su preocupación y repudió el accionar, calificándolo como un acto de intimidación hacia un trabajador de prensa. La organización recordó que los reporteros gráficos están acreditados y habilitados para realizar coberturas en actos de interés público.

Este episodio se suma a otros momentos previos en los que Santiago Caputo quedó involucrado en situaciones de tensión pública.

En marzo de este año, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Caputo fue señalado por el diputado Facundo Manes por haberlo increpado verbalmente luego de un cruce que el legislador mantuvo con el presidente Javier Milei. Manes radicó una denuncia por ese hecho, aunque luego la Justicia archivó la causa por considerar que se trataba de una discusión política sin relevancia penal.

Semanas más tarde, durante un evento de la Fundación Libertad en Rosario, Caputo también fue grabado mientras manifestaba su incomodidad con las cámaras de televisión. Según recordó el canal TN, en ese momento dijo: “No me pongan la cámara en la cara, muchachos”, mientras se alejaba del lente de un camarógrafo. La escena fue transmitida en vivo.

Santiago Caputo mantiene un perfil público bajo. No tiene cuentas activas en redes sociales, no brinda declaraciones a la prensa y no ocupa un cargo formal en el organigrama del gobierno, aunque es considerado uno de los principales asesores del presidente Milei, especialmente en temas vinculados a la comunicación política.

Los distintos episodios en los que fue registrado o mencionado en los últimos meses se produjeron en contextos públicos o actos oficiales, con presencia de periodistas acreditados. Desde distintos sectores de prensa señalaron la necesidad de garantizar condiciones seguras y libres de interferencias para el trabajo periodístico.