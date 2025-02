Santiago Maratea volvió a sorprender. Esta vez, no con una colecta millonaria ni con una polémica en redes, sino con una noticia futbolera: se sumará a los entrenamientos de la reserva de Colegiales, equipo que compite en la Primera Nacional.

El anuncio lo hizo a través de un video en su perfil y en el del club, donde se mostró entusiasmado por este nuevo desafío. "Hola para todos, ¿cómo andan? Soy Santi Maratea. Antes que nada, le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarles un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida", expresó.

Maratea dejó en claro que no se trata de un simple experimento, sino de un proyecto serio. "A partir de mañana voy a empezar a entrenar con Reserva. Estoy muy contento con este proyecto, que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club", afirmó, dejando abierta la posibilidad de, con esfuerzo, llegar al primer equipo.

El influencer ya había tenido una experiencia previa en el fútbol con Ezeiza FC, un equipo del Torneo Promocional Amateur. Ahora, su apuesta es más grande. Eso sí, ante posibles especulaciones, aclaró que su incorporación no está ligada a ninguna de sus famosas colectas solidarias. "Obviamente, en cualquier otra cosa que pueda ayudar al club también lo voy a hacer. No voy a hacer una colecta, no se asusten, no es el fin de todo esto", sentenció.

Desde las redes oficiales de Colegiales, celebraron su llegada con un mensaje de bienvenida: "Queremos compartir con ustedes que a partir de mañana @santimaratea se sumará a los entrenamientos de nuestra Reserva. ¡Bienvenido, Santi!".

Para cerrar, Maratea reafirmó su compromiso con el desafío: "El fin es con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo con el club y con los chicos del plantel. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto".