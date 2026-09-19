El jefe de Gabinete, Diego Santilli, minimizó el impacto de la reducción del régimen de Zona Fría que impulsa el Gobierno nacional y que dejará sin parte del beneficio a hogares de distintos municipios bonaerenses.

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Durante su visita a Bahía Blanca, donde acompañó al presidente Javier Milei, el funcionario sostuvo que el subsidio continuará para determinados sectores considerados vulnerables.

"La ley de Zona Fría lo que dice es que si una persona está por debajo de las tres canastas básicas, es decir, 4.300.000 pesos al día de hoy, va a seguir manteniendo el subsidio", afirmó Santilli ante la prensa.

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En ese sentido, agregó que tampoco perderán el beneficio quienes tengan una persona con discapacidad en el hogar, quienes residan en barrios renovados por emergencia o los veteranos de la Guerra de Malvinas.

"Lo que se está haciendo es un subsidio focalizado al que lo necesita y no al que tiene una pileta climatizada en su hogar. Son dos cosas distintas", planteó el funcionario.

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La modificación de la Ley de Zona Fría apunta a eliminar la ampliación incorporada en 2023. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y cuenta con dictamen en el Senado, donde aguarda su tratamiento en el recinto.

Santilli destacó inversiones en Bahía Blanca

Durante su paso por la ciudad, Santilli también se refirió a las inversiones que recorrió junto al Presidente. Mencionó los proyectos de Pampa, Compañía Mega y Dreyfus, vinculados con la producción energética, el procesamiento de recursos provenientes de Vaca Muerta y la industria agroexportadora.

Sobre la futura planta de urea, afirmó que generará puestos de trabajo durante su desarrollo y sostuvo que la obra comenzará próximamente.

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También destacó la inversión de Dreyfus para una nueva planta destinada al procesamiento de girasol y soja y remarcó que dos de los proyectos visitados están incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Consultado sobre una posible confrontación con el gobernador Axel Kicillof por la decisión bonaerense de no adherir al régimen, Santilli respondió: "No es una confrontación directa".

Según planteó, la intención del Gobierno nacional es mostrar inversiones que permitan proyectar "desarrollo futuro y crecimiento por 20, 30 o 40 años".

Empleo y rutas nacionales

Santilli también fue consultado por los últimos datos de desempleo y reconoció que existen distintos ritmos en la actividad económica. Sin embargo, sostuvo que las inversiones anunciadas permitirán generar nuevos puestos laborales.

"Con todo lo que se está lanzando va a crecer y va a haber más puestos de trabajo", afirmó.

Por último, se refirió al estado de las rutas nacionales que conectan con Bahía Blanca y aseguró que el Gobierno avanza con concesiones y licitaciones.

En particular, mencionó las rutas nacionales 3 y 33, dos de los principales corredores de acceso a la ciudad. "Está avanzando", aseguró al ser consultado por las obras previstas.