El ministro del Interior, Diego Santilli, eligió a Gustavo Coria, diputado electo por la Sexta Sección, como segundo al mando de la cartera encargada de articular el vínculo con las provincias. El nombramiento, que se hará oficial en el Boletín Oficial la próxima semana, obliga a Coria a dejar su banca en la Legislatura bonaerense.

Coria, nacido en Córdoba, mantiene desde hace años una relación política y de gestión con Santilli. En 2023 ocupó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad en reemplazo de Eugenio Burzaco y anteriormente fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño, tanto durante la gestión de Marcelo D’Alessandro como en la propia conducción de Santilli.

Egresado del Liceo Militar General Paz, Coria es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. También realizó Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y formó parte del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica como investigador.

La salida de Coria abre una vacante dentro de las trece bancas del PRO en la Cámara de Diputados. La reemplazante será Fernanda Coitinho, actual titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político.

Coitinho es una figura cercana a Sebastián Pareja, operador político clave de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

