El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, tomó distancia de los dichos de su compañera de lista Karen Reichardt, quien había calificado al voto kirchnerista en la provincia de Buenos Aires como una “enfermedad mental”.

En declaraciones a Radio Mitre, Santilli consideró “desafortunada” la frase de Reichardt y aclaró que no comparte esa visión. “Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”, afirmó “el colo”.

La polémica se originó en una entrevista de Reichardt con el periodista Jonatan Viale, donde la candidata sostuvo que el electorado que sigue eligiendo al kirchnerismo “padece una especie de chip difícil de cambiar” y lo describió como una “enfermedad mental”.

“Mi comentario apuntaba a quienes no tienen capacidad de ver otras opciones políticas. Que vos me digas: ‘no tengo cloacas, no tengo trabajo, y sigo votando a las mismas personas’, eso me parece ilógico”, intentó justificar la ex modelo.

Santilli, que comparte fórmula con Reichardt para las elecciones legislativas de octubre, buscó diferenciarse y cambiar el eje de discusión:

“La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la campaña de La Libertad Avanza “está centrada en las soluciones concretas y no en las polémicas verbales”.