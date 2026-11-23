Santilli va al Senado el miércoles: Dará su primer informe de gestión y responderá 1.200 preguntas
El jefe de Gabinete de Javier Milei brindará esta semana su primer informe de gestión desde que asumió el 30 de junio tras la renuncia de Manuel Adorni.
La sesión informativa en el Senado arrancará a las 15.00 y para la jornada la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios.
La mayor parte de los interrogantes a Diego Santilli están vinculados al área económica ya que reúne el 46% del temario (392 preguntas) con pedidos de precisiones sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.
Después, se ubican temas ligas al Ministerio de Capital Humano con el 18% de las consultas (234 preguntas): Jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. En tanto, la propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos.
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