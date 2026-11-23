La sesión informativa en el Senado arrancará a las 15.00 y para la jornada la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios.

Ads

La mayor parte de los interrogantes a Diego Santilli están vinculados al área económica ya que reúne el 46% del temario (392 preguntas) con pedidos de precisiones sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

Después, se ubican temas ligas al Ministerio de Capital Humano con el 18% de las consultas (234 preguntas): Jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. En tanto, la propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de los planteos.

Ads

Ads