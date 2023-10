Ernesto Sanz, exsenador, expresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y uno de los fundadores de Cambiemos, advirtió hoy sobre la posibilidad de una ruptura de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) en caso de que el PRO decida apoyar a Javier Milei (La Libertad Avanza) de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre.



“Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente”, dijo Sanz esta mañana en declaraciones a la radio urbana Play. En esa misma línea, el dirigente radical afirmó que “si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común”.



De acuerdo a lo que expresó Sanz, “hoy tenemos más diferencias que similitudes con ambos candidatos”. Y en esa línea agregó: "Encuentro tantas razones para no estar con Milei como para no estar con Massa".



Las declaraciones se producen en un día de definiciones para Juntos por el Cambio, cuyos principales socios -el PRO y la UCR- tienen previstas reuniones y conversaciones para definir individualmente su postura ante el balotaje que enfrentará a Sergio Massa con Javier Milei.