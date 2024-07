El director técnico nacional brindó la última conferencia antes de la final de la Copa América contra Colombia. El estratega no confirmó el equipo, dejó la duda sobre la titularidad de Di María y se refirió a los campos de juegos coincidiendo con Marcelo Bielsa.

“La final nos encuentra en un buen momento. No me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo. Se jugó en relación a estas cosas de estos últimos días, las dificultades del calor, el campo, el rival y nos adaptamos. Es lo más inteligente que tiene este equipo. A todos nos gustaría dominar 80 minutos, pero no siempre es así. Cuando no es así, hay que trabajarlo de otra manera. Para mí estamos bien y eso es importante”, expresó Scaloni.

Sobre el planteo del partido dijo que “es una final y las finales cada una tiene sus matices. Intentaremos jugarla, que es lo más importante e intentar ganarla desde el juego. Cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene y lo que está en juego. A nivel fútbol, la manera no va a cambiar”.

“El fútbol es un deporte tan lindo que uno puede plantear un partido, pensar por dónde puede ir y que vaya por otro. Hay que estar abierto a todo, que no se escape ningún detalle. Si pasa, intentar sobreponerse. Tenemos una idea, queremos ser protagonistas como siempre. Pero hay un rival que está en un gran nivel. Después veremos las dificultades que se presentan. No todos los partidos son como el técnico cree que va a pasar”, continuó.

En relación a la presencia de Ángel Di María dejó la incógnita de su presencia en el once inicial: “Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo por otro lado”.

Lionel Scaloni también analizó a su rival: “Es un gran jugador James Rodríguez, es un placer verlo jugar. Néstor Lorenzo encontró el funcionamiento alrededor de él y es lindo, es un gran jugador. Nosotros no nos enfocamos en un jugador sino el equipo. Colombia es un gran equipo. Nuestra manera de defender será como equipo y por zonas. Sabemos las dificultades que eso conlleva. Trataremos de ser dueños del partido, esa es la idea”.

Por último, se refirió al mal estado de las canchas de juego que fue una de las críticas de técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, en su conferencia explosiva donde repartió cuestionamientos hacia la organización de la Copa América:

“Lo dejé claro, fui el primero porque fuimos los primeros que jugamos, inauguramos el torneo y lo sigo pensando. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa... cómo las van a arreglar en 4 días. Me pareció oportuno dejar de lado eso porque sonaba a excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos. Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, podía ser una excusa y no la buscábamos. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos”.