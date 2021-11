El gobernador de la provincia de Córdoba, Roberto Schiaretti, brindó un análisis de la situación nacional y consideró que "en los últimos 10 años, el país viene en picada". "La inflación le ha ganado a los salarios. La gente pierde su poder de compra. En eso han fracaso el anterior gobierno kirchnerista y también Cambiemos. Por eso, el kirchnerismo volvió al poder por el voto popular", evaluó en declaraciones al diario La Voz.

El mandatyario recordó que "en Córdoba el kirchnerismo es rechazado por una enorme mayoría". "Entonces, me parece que la solución debe venir del interior del país. El kirchnerismo y Cambiemos miran al país desde el puerto de Buenos Aires y eso los hizo fracasar. Los dos frentes se debilitaron y creo que hay espacio para crear algo distinto. Y Córdoba puede tener un rol importante en esa construcción", expresó.

El gobernador sostuvo que luego de las elecciones habrá más gobernadores que se plieguen a su reclamo de más federalismo y de distribución de los recursos. "Cuando Córdoba planteó que las empresas Edenor y Edesur pasaran a las jurisdicciones de Capital y Provincia de Buenos, como ocurre en todo el país, los gobernadores apoyaron. Lo mismo con Aysa (empresa de agua y saneamiento), en la cual los argentinos pondremos 193 mil millones de pesos, este año y el próximo, y los gobernadores también apoyaron. Por eso soy un convencido de que se van a sumar varios gobernadores", señaló.

Schiaretti, quien apunta a un peronismo sin la hegemonía del kirchnerismo, no descartó trabajar en el PJ nacional. "Está claro que yo quiero un peronismo progresista, democrático, republicano, plural, que respete las libertades, la división de poderes. Esas son las características del peronismo cordobés. Siempre tengo contactos con otros gobernadores. Intercambiamos experiencias de gestión o cómo se resuelven algunos problemas. Eso se irá armando paso a paso, como dice 'el Mostaza' Merlo, dijo entre risas.

Al ser consultado sobre por su relación con el gobierno nacional, el mandatario provincial respondió: "El Gobierno de Córdoba tiene una relación institucional correcta con la Nación. Con quien más contacto tengo es con el ministro del interior (Eduardo) 'Wado' De Pedro, que es la persona que designó el Presidente para que tenga diálogo con los gobernadores. Nosotros siempre garantizamos la gobernabilidad, y por eso le votamos leyes a Macri y ahora a Alberto Fernández. Pero cuando hubo que enfrentar a los K, lo hicimos nosotros, cuando otros miraban para el costado, como los de Cambiemos".

Acerca de su relación con Alberto Fernández, Schiaretti subrayó que tiene un vínculo "cordial". "Para mí, en la cosa pública no hay que confundir lo político con lo institucional. Por eso las diferencias políticas no deben afectar lo institucional. Prueba evidente es lo que hacemos en Córdoba. La segunda cosa es que no hay que llevar a lo personal las diferencias políticas. No se puede confundir lo institucional con lo político y lo político con lo personal. Así actúo yo", remarcó.

No obstante, disparó: "Yo nunca vi en la historia que un vicepresidente tenga más poder que el Presidente. Es una situación inédita en nuestro país. Y si eso no sucede en otro lugar del mundo, todo hace suponer que es una gran dificultad. Lo que realmente deseo es que la situación no se desbarranque. Para eso tiene que haber un programa que acabe con la inflación. Que se fomente el empleo y que dejen de echarle la culpa a los productores por los aumentos de los precios".

Por último, sentenció: "Hay que hacerse cargo de los problemas y tener consistencia y coherencia.La situación económica viene mal desde hace 10 años. Los salarios van perdiendo poder de compra. Lo que quiero es que el país no sufra, que deje de seguir cayendo. Espero que luego del 14 de noviembre, el Gobierno acierte con un programa coherente para terminar con esta decadencia".