La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), dedicó unas palabras al músico Carlos Alberto Solari durante una sesión de la Cámara de Diputados y expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

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"Por supuesto, saludar y para siempre la memoria de un groso, de un grande como es el Indio", afirmó la legisladora al tomar la palabra en el recinto.

Durante su intervención, Schlotthauer destacó el impacto cultural del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y sostuvo que fue una figura que logró conectar con distintas generaciones de argentinos.

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"El que supo hablar con los corazones de todos nosotros y de varias generaciones", señaló.

La diputada también definió al artista como "un representante fiel" de quienes atravesaron durante años situaciones de pobreza y dificultades en el conurbano bonaerense, y remarcó el acompañamiento popular que generó su figura.

En ese sentido, envió sus condolencias a la familia y al círculo íntimo del músico, pero también a los miles de seguidores que se acercaron a rendirle homenaje.

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"Enviar desde aquí las condolencias para su familia, su compañera, su hijo, sus amigos íntimos y también a los miles y miles que se acercaron a rendirle homenaje", expresó.

Schlotthauer consideró además que la masiva movilización de seguidores reflejó el reconocimiento de la sociedad hacia quienes marcaron la vida de muchas personas.

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"Este pueblo defiende y hace honores a quienes le dieron alegría, a quienes les llenaron la vida de enseñanzas y les hablaron en los momentos de dolor", manifestó.

Sobre el final de su discurso, la legisladora lamentó la falta de figuras políticas con la capacidad de representar a esos sectores populares y cerró su homenaje con referencias a frases asociadas al músico.

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"El que abandona no tiene premio", recordó, antes de concluir: "Se trata de seguir la marcha y viva por siempre la memoria del Indio".