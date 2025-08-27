La salud de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido por un disparo de gas lacrimógeno durante una protesta de jubilados frente al Congreso, se agravó en los últimos días. Según informó su familia en un comunicado, el joven volvió a terapia intensiva porque “no está teniendo la evolución que se espera”.

Los allegados señalaron que, si bien se encuentra “clínicamente estable”, el estado neurológico de Grillo permanece “en una meseta”. El último estudio mostró que el ventrículo cerebral derecho se estaría dilatando más que el izquierdo, lo que hace sospechar que la válvula que regula el líquido cefalorraquídeo no funciona correctamente. Por esa razón, será sometido a una nueva cirugía para cerrar la válvula manualmente con una incisión.

El padre del joven, Fabián Grillo, explicó este miércoles que ya se le practicó “una intervención menor” con anestesia local y que los médicos evaluaban su evolución con una nueva tomografía. En declaraciones a C5N, señaló: “Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado y están viendo que posiblemente esté funcionando mal o en demasía”.

El fotógrafo había sido dado de alta en junio del Hospital Ramos Mejía, tras casi tres meses internado desde el ataque del 12 de marzo, pero continuó la recuperación en el Manuel Rocca. En agosto, su hermano había anticipado que volvería a ser operado para recibir una prótesis 3D.

Mientras tanto, avanza la causa judicial. La jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado como el autor del disparo que impactó en Grillo, para el próximo 2 de septiembre. La familia reclama también que se investigue la responsabilidad política en el operativo represivo de aquel día, que terminó con más de cien detenciones arbitrarias y decenas de heridos.

