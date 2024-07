Un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza visitó a represores condenados, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, lo que generó una nueva polémica dentro del oficialismo.

"Yo también voy a pedir explicaciones a aquellos diputados, porque estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes", dijo el ex titular del bloque de Javier Milei en la Cámara Baja, Oscar Zago, en declaraciones radiales. "

Cada uno en lo personal tiene sus cuestiones para defenderse, espero que los diputados den las explicaciones correspondientes al cuerpo", añadió.

"Si me preguntás, en lo personal, yo no es que no iría a visitarlos... directamente si los tipos están ahí, pasaría muy lejos, porque me hubiese dado mucha bronca esos tipos que están muy bien procesados por la Justicia", expresó.

Antes, la Diputada Rocío Bonacci, presente en el penal de Ezeiza el día de la visita se despegó de sus pares, alegando que no le habían informado del encuentro con los genocidas.