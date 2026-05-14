La violencia volvió a sacudir a una escuela bonaerense. Esta vez ocurrió en la Escuela Secundaria N°13 del barrio El Carmen, en el partido de Berisso, donde una pelea entre estudiantes dentro del establecimiento generó preocupación por la brutalidad del ataque y por la reacción de otros alumnos que, según denunciaron familiares, alentaban la agresión mientras filmaban la escena.

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El episodio se conoció públicamente luego de que familiares de una adolescente difundieran en redes sociales un duro descargo denunciando que la joven fue atacada físicamente por otra estudiante dentro de la institución educativa.

“Se considera mujer pero no deja de ser un hombre”, dice la tía de una alumna agredida en una escuela de Berissohttps://t.co/iFSqZTMegq



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“Es una chica trans la que agrede”, expresó la tía de la menor golpeada. En otra de las frases que publicó y que generó polémica, sostuvo: “Se considera mujer pero no deja de ser un hombre”.

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Según relató la familia, horas antes del episodio ya habían advertido a las autoridades escolares sobre una presunta situación de hostigamiento que venía atravesando la adolescente. Sin embargo, aseguran que no se tomaron medidas preventivas y que el conflicto terminó derivando en una violenta pelea.

De acuerdo al testimonio difundido por los allegados, la estudiante fue arrastrada de los pelos y recibió golpes de puño. Tras el ataque, debió ser sometida a estudios médicos debido a las lesiones sufridas.

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Otro de los puntos cuestionados por la familia fue la actitud de los demás alumnos presentes durante la pelea. Según denunciaron, varios compañeros filmaron el ataque y arengaban para que continuara la agresión, sin intervenir para frenarla.

El caso reavivó la preocupación por los reiterados hechos de violencia escolar dentro de la escuela. De acuerdo a lo que publicó el medio SMnoticias, el pasado 28 de abril, la misma institución ya había sido escenario de otro grave episodio entre estudiantes, donde incluso un preceptor habría resultado herido al intentar separar una pelea.