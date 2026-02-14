Este 14 de febrero se cumple un año del lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda que se disparó tras un posteo del presidente Javier Milei y que actualmente es objeto de investigaciones judiciales en la Argentina y en Estados Unidos.

El 14 de febrero de 2025, a las 19:01:22, Milei publicó en su cuenta verificada de X un código alfanumérico de 44 caracteres que habilitaba la compra del token. En el mensaje hacía referencia a un supuesto proyecto destinado a financiar empresas argentinas. Minutos después, el valor del activo digital registró una fuerte suba y, tras alcanzar un pico cercano a los 5 dólares, se desplomó.

De acuerdo con datos incorporados a la investigación, antes del posteo presidencial ya se habían registrado compras por parte de 74 billeteras digitales que adquirieron millones de dólares en tokens. Luego de la caída, hubo inversores perjudicados, incluidos argentinos.

Horas más tarde, en medio de versiones sobre un posible hackeo, Milei ratificó en una entrevista que el mensaje era auténtico. Cerca de la medianoche eliminó el posteo y sostuvo públicamente que “no estaba interiorizado en el proyecto”, por lo que decidió retirar su apoyo.

El tuit que publicó Milei que horas más tarde eliminó.

La investigación judicial

En la Argentina, la causa tramita en el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. También se abrió una investigación en Estados Unidos vinculada a la operatoria.

Según el estado público del expediente, a un año de los hechos no se dictaron indagatorias ni se citó a declarar a los principales involucrados. La causa continúa en etapa de investigación.

En paralelo, el Congreso conformó una Comisión Investigadora para analizar lo ocurrido. Desde el Poder Ejecutivo no concurrieron funcionarios a las citaciones realizadas ni se brindaron respuestas formales a los pedidos de información, según consta en el ámbito parlamentario.

Como respuesta institucional, el Gobierno creó una Unidad de Investigación interna en el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona. El informe oficial concluyó que el Presidente actuó “a título personal” al momento de realizar la publicación, pese a que el mensaje se difundió desde una cuenta verificada como oficial.

Hayden Davis junto a Javier Milei.

El destino de los fondos

El proyecto fue impulsado por el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, quien semanas antes había firmado un acuerdo para asesorar al Gobierno argentino en temas vinculados a blockchain.

Davis declaró públicamente que, tras la operatoria, habrían quedado alrededor de 110 millones de dólares en criptoactivos y sostuvo que esos fondos estarían destinados a la Argentina. Posteriormente anunció la creación de un fideicomiso denominado Libra Trust, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre su funcionamiento.

A doce meses del episodio, el escándalo cripto continúa bajo análisis judicial. Milei difundió el proyecto en redes, luego se despegó públicamente y la causa sigue abierta, sin responsables citados a indagatoria.