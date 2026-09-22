Un hombre se encadenó este lunes por la tarde frente a la Municipalidad de San Pedro para reclamar una respuesta ante una situación que, según explicó, mantiene en vilo a su familia desde hace tiempo y que volvió a generar preocupación tras nuevos episodios.

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Se trata de Darío Benítez, quien decidió llevar su reclamo hasta la puerta del Palacio Municipal luego de recurrir, según relató, a distintos organismos sin encontrar una solución que le permita llevar tranquilidad a su familia.

El conflicto está relacionado con el caso de una persona que, de acuerdo con la denuncia de los familiares, amenaza y protagoniza episodios de violencia. La situación ya había sido informada días atrás y había motivado la intervención de organismos vinculados a la atención de salud y de las fuerzas de seguridad.

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Benítez explicó que tomó la decisión de encadenarse como una forma de visibilizar el reclamo y exigir una respuesta de las autoridades.

“Me da vergüenza, pero es la única forma que tengo de que alguien me escuche”, expresó durante la protesta.

El hombre también manifestó su preocupación por las consecuencias que el conflicto puede tener para su familia y su vivienda. “Soy consciente de que si no hago esto tenemos que regalar la casa”, sostuvo.

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Uno de los principales cuestionamientos planteados por Benítez está relacionado con las internaciones y posteriores altas de la persona involucrada en el conflicto. Según relató, en una oportunidad permaneció internada durante unos días y luego regresó a su domicilio, situación que, de acuerdo con su testimonio, derivó nuevamente en episodios que generaron temor entre los familiares.

“Lo llevan 15 días y a los 15 días otra vez de vuelta”, afirmó.

También aseguró que en una oportunidad habría existido una indicación para trasladarlo nuevamente a un hospital, aunque finalmente el procedimiento no se concretó cuando los responsables concurrieron al domicilio.

El caso ya había requerido la intervención de la Policía y del Servicio de Emergencias 107, según los antecedentes difundidos sobre la situación.

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Ahora, con el encadenamiento frente a la Municipalidad, Benítez busca que el reclamo sea atendido por las autoridades y que se encuentre una alternativa que permita evitar nuevos episodios.

“No voy a vivir tranquilo, pero nadie va a vivir tranquilo”, afirmó durante la protesta.