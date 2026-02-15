El hombre acusado de atropellar y dejar morir a Eugenia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja de Villa Elvira, se entregó en las últimas horas en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.

Se trata de Julio C.G.T., de 41 años y nacionalidad peruana. La Policía lo identificó luego de difundir imágenes de su Chevrolet Meriva azul, que apareció con el parabrisas destrozado del lado del acompañante y el capot despintado, un dato clave para los investigadores.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la intersección de calles 3 y 96. Según la reconstrucción oficial, el hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando regresaba de la facultad. Cámaras de seguridad registraron el paso del vehículo entre las 22.26 y las 22.28. En esas imágenes se observa al auto a alta velocidad y con maniobras zigzagueantes. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

La última grabación del vehículo fue el sábado a las 9.17 en la esquina de 7 y 659. Esa secuencia permitió reconstruir parte del recorrido posterior al hecho y avanzar en la identificación del sospechoso.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata. La causa fue caratulada como “homicidio culposo”.

En medio de la búsqueda, la madre de la víctima había reclamado públicamente que se aceleraran las actuaciones. El caso generó fuerte conmoción en la capital bonaerense y vuelve a poner en agenda la problemática de los hechos viales en la provincia de Buenos Aires.