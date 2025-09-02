Una joven de 25 años fue imputada en La Plata por los delitos de estafa, tráfico de influencias, usurpación de título y uso de documento público falso.

La acusada, identificada como N.V.R., habría organizado un falso ingreso al Poder Judicial bonaerense, haciéndose pasar por empleada judicial y abogada, ofreciendo cargos mediante publicaciones en redes sociales y hasta convocando a un supuesto “examen de ingreso”.

Tras un allanamiento realizado en su vivienda de Lisandro Olmos, donde se recolectaron pruebas clave en su contra.

La investigación comenzó el pasado 3 de junio, a partir de una denuncia realizada por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre las maniobras fraudulentas de la joven.

Con las pruebas recolectadas, entre ellas un perfil de Instagram en el que ofrecía sus “servicios”, el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N°11 de La Plata, solicitó una orden de allanamiento. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la DDI La Plata en una vivienda ubicada en calle 204 entre 47 y 49, en Lisandro Olmos.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un título universitario falso de abogada supuestamente emitido por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una notebook, un teléfono celular y documentación relacionada con trámites judiciales.

La causa está en manos del Juzgado de Garantías N°1, a cargo del doctor Federico Atencio, y la imputada quedó notificada de las actuaciones judiciales. Por el momento, permanece en libertad, pero a disposición de la Justicia.