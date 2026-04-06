El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de avenida 24 y calle 848, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, la unidad comenzó a incendiarse. Según detalló InfoQuilmes, las llamas avanzaron rápidamente y en pocos minutos consumieron la totalidad del vehículo.

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Ante la emergencia, una dotación de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano acudió al lugar y logró controlar el fuego, evitando que se propagara a otros vehículos o estructuras cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el colectivo quedó completamente inutilizado debido a los daños provocados por el incendio.

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Las autoridades trabajan ahora para determinar el origen del fuego y establecer si se trató de una falla mecánica, eléctrica u otro tipo de incidente.

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