La provincia de Buenos Aires se prepara para una semana de temperaturas cada vez más veraniegas, aunque con un breve respiro térmico a mitad de semana. El feriado de este lunes 23 tendrá máximas cercanas a los 30 grados en el AMBA y, después de algunos días más templados, el calor volverá a intensificarse hacia el último fin de semana de noviembre.

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De acuerdo con el pronóstico de Meteored, predominarán las condiciones estables, con abundante sol y pocas posibilidades de lluvia, salvo una ventana de mayor inestabilidad prevista para el martes. El cierre de la semana, en cambio, estará marcado por el ingreso de aire cálido y temperaturas que podrían superar los 34°C en algunos sectores del Gran Buenos Aires.

Cómo estará el tiempo durante el feriado del lunes

El lunes 23 de noviembre se espera una jornada templada a cálida, con nubosidad variable, ambiente seco y viento del oeste. En el Área Metropolitana de Buenos Aires las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y 18°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28 y 30°C.

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El viento tendrá velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. La humedad descenderá durante las horas de mayor calentamiento, por lo que se espera una tarde cálida, pero sin demasiado bochorno.

Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubosidad podría variar a lo largo del día.

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El martes será el día con mayor posibilidad de lluvias

El martes 24 será la jornada con mayor inestabilidad de la semana laboral corta. Si bien las probabilidades de precipitaciones disminuyeron en las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos, todavía podrían registrarse lluvias débiles, aisladas y de corta duración, principalmente durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas de entre 17 y 19°C y máximas de 28 a 30°C. También se espera un cambio en la intensidad del viento, que rotará al sudoeste y podría alcanzar velocidades de entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Este cambio de circulación favorecerá el ingreso de aire más seco y dará paso a una posterior mejora de las condiciones meteorológicas.

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Miércoles y jueves: baja la temperatura

Después de la posible inestabilidad del martes, el miércoles 25 se espera cielo despejado y una mañana más fresca, con temperaturas mínimas de entre 12 y 14°C. Por la tarde, el termómetro podría alcanzar entre 26 y 29°C.

El jueves 26 será el día más templado de la semana. Las mínimas rondarán los 11 a 14°C y las máximas se ubicarán entre 24 y 27°C, con registros algo menores en zonas cercanas al Río de la Plata, donde la influencia del viento marítimo moderará el calentamiento.

El panorama estará dominado por condiciones estables, escasa nubosidad y viento del sur y sudeste.

El calor volverá con fuerza desde el viernes

A partir del viernes 27 comenzará una nueva escalada de temperaturas. La circulación de viento del norte y noreste favorecerá el ingreso de aire más cálido, con máximas de alrededor de 29 a 30°C en la Ciudad de Buenos Aires.

En algunos sectores del conurbano, especialmente hacia el sur y oeste, los registros podrían alcanzar entre 31 y 34°C. Se espera cielo mayormente despejado y ráfagas de viento que podrían rondar los 40 km/h.

El cambio anticipará un fin de semana con ambiente plenamente veraniego.

¿Cuánto calor hará el último fin de semana de noviembre?

El sábado 28 se perfila como uno de los días más calurosos del período. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se esperan máximas cercanas a los 31°C, sectores del sur y oeste del conurbano podrían llegar a los 33 o 34°C, con predominio del sol y viento del norte y noreste.

Para el domingo 29 se mantiene la tendencia de temperaturas muy elevadas, con posibilidad de que nuevamente algunos puntos del Gran Buenos Aires se acerquen a los 34°C.

Incluso el lunes 30, en sectores del conurbano, las máximas podrían superar los 35°C, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución de las temperaturas y la nubosidad para esos días.

En cuanto a las lluvias, fuera de la posibilidad de precipitaciones aisladas durante el martes, no se observa por el momento una señal firme de tormentas generalizadas para el resto de la semana.

El pronóstico podría sufrir ajustes a medida que se acerquen las fechas, especialmente hacia el último fin de semana de noviembre, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas.