Las cámaras pesqueras de la flota congeladora de langostinos avanzan con su intención de enfrentar la caída en la rentabilidad y los problemas en los mercados internacionales a costa de reducciones salariales de sus trabajadores. Tal como lo anticipamos en LANOTICIA1.COM , los empresarios especulan desde marzo con la posibilidad de una rebaja del 30% en el salario por producción que perciben los marineros. Ahora dan un paso más en ese sentido, impulsando la readucuación del convenio colectivo para lo que solicitaron una audiencia urgente a la secretaría de Trabajo de la Nación.

El pedido fue presentado por la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip) y el Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (Cepa). Según indicaron en una nota dirigida al secretario Julio Cordero, buscan iniciar “un proceso de negociación colectiva que posibilite la readecuación productiva de la pesca de langostino”, en un contexto que describieron como de “caótica situación económica-financiera”.

Entre los argumentos de las patronales figuran la caída sostenida de los precios internacionales, el atraso cambiario, el impacto de las retenciones, el aumento de los derechos de extracción y la carga impositiva que definen como “distorsiva”. Además, señalaron que el costo laboral se ha vuelto el componente de mayor peso en la estructura de costos: según cifras propias, la tripulación representa el 60% del valor de exportación anual de cada buque.

En ese marco, las cámaras propusieron reducir en un 30% el ítem salarial por producción —ligado a lo que se pesca, se procesa y se descarga— y que los demás componentes de la remuneración (incluido el básico por navegación) sean absorbidos por ese monto.

“La propuesta es ilegal”, advierten los gremios

Desde los gremios del sector, el rechazo fue rotundo. En diálogo con el portal marplatense La Capital, Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), afirmó que la iniciativa “no se puede homologar” por tratarse de una baja salarial contraria a las normas internacionales.

“El planteo es ilegal. Antes de tocar el salario del tripulante, que muestren cuánto ganan ellos. Cobran en dólares y no transparentan sus números”, señaló el dirigente sindical. Y advirtió que, sumada la rebaja del 30% con la inflación proyectada del 25%, el poder adquisitivo de los marineros podría caer más del 50%.

“Con barcos parados no pensamos revisar ningún convenio. Hoy los empresarios tienen un lockout patronal: no sacaron los buques tangoneros a pescar. La propuesta está fuera de lugar y es ilegal. No hay ninguna ecuación económica que los avale. Es mentira que están perdiendo plata”, remarcó Trueba.

También Damián Basail, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), ratificó el rechazo y sostuvo que “no se va a negociar nada”. “Las bases están muy firmes. Hoy los barcos no han salido a pescar langostino, hace tres meses que deberían haberlo hecho. Como primer eslabón de la cadena, nos vamos a mantener firmes”, declaró a La Capital.

Reunión clave en el Ministerio

El conflicto amenaza con extenderse y tener impacto también en tierra. “Si esto no se soluciona, afectará a otros sectores vinculados”, advirtió Basail. En busca de una salida, se convocó a una reunión entre las partes este jueves a las 15.00 en el ministerio de Capital Humano. Sin señales de acercamiento, el conflicto promete escalar.