Un incidente ferroviario se registró en la ciudad de Quilmes, cuando una formación del tren Roca impactó contra un automóvil que había quedado detenido sobre las vías en un paso a nivel.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles República del Líbano y Castelli. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo quedó inmovilizado sobre la traza ferroviaria. Según informó el medio Perspectiva Sur, el conductor logró abandonar el rodado segundos antes del choque, evitando una tragedia mayor.

Tras el impacto, el automóvil fue arrastrado varios metros y sufrió importantes destrozos, quedando partes del vehículo esparcidas sobre las vías. El conductor resultó con lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal del SAME, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.

Como consecuencia del siniestro, el servicio del ramal del tren Roca que circulaba en dirección a Constitución debió ser suspendido de manera preventiva, lo que provocó demoras y complicaciones para los pasajeros durante varias horas.

En el lugar trabajaron personal ferroviario y fuerzas de seguridad, quienes se encargaron de asegurar la zona, remover el vehículo siniestrado y realizar las tareas necesarias para restablecer la circulación ferroviaria con normalidad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el incidente.

