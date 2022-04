Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEPA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunciaron la suspensión del paro anunciado para la noche del miércoles.

La decisión se tomó tras acreditarse un pago por parte del Ministerio de Transporte bonaerense para evitar el paro anunciado entre las 22 y las 06.

Acerca de la medida, el ministro de Transporte Bonaerense señaló en diálogo con Radio 10: “Me enteré ayer del comunicado, la provincia de Buenos Aires estaba debiendo un retroactivo de octubre, que durante esta mañana se está pagando así que no hay motivo para que este lock out patronal, porque no es un paro”.

Y agregó: “Me llama la atención que algunos, la mayoría no, hagan eso, que tomen a la gente de rehén. No es un paro de choferes, es un paro de empresarios”.