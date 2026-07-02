Los comerciantes del centro de Bahía Blanca impulsan una modificación excepcional en el horario de atención para este viernes, con motivo del partido que la Selección argentina disputará desde las 19.00 frente a Cabo Verde por el Mundial de fútbol.

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Según informó LU2, la propuesta consiste en abrir en horario corrido de 9.00 a 18.00, con el objetivo de unificar criterios entre los locales del centro y permitir que tanto empleados como clientes puedan organizarse para seguir el encuentro.

"Ya sabemos que va a ser una tarde perdida después de ese horario, así que la propuesta fue unificar criterios con todos los comerciantes y hacer un horario corrido de 9 a 18", explicó la comerciante Agustina Lemos en declaraciones al programa Panorama, de LU2.

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La iniciativa también apunta a brindar previsibilidad a los consumidores, ya que algunos comercios trabajan habitualmente en horario corrido mientras que otros mantienen el tradicional cierre al mediodía.

El cambio de horario coincide con el comienzo de las liquidaciones de invierno y con el pago del medio aguinaldo, dos factores que generan expectativas de mayor movimiento comercial.

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"Creemos que es un buen momento y un buen día para que la gente aproveche, porque son las primeras liquidaciones y todavía hay numeración. La gente ya sabe que hacemos buenas rebajas y puede venir a aprovechar", sostuvo Lemos.

En cuanto a las próximas semanas, la comerciante indicó que por el momento no están previstas acciones especiales para las vacaciones de invierno ni promociones conjuntas en el centro.

Respecto de la temporada, explicó que para los rubros de indumentaria y calzado el invierno ya marca el inicio del período de liquidaciones, debido a que los comercios comienzan a incorporar la mercadería correspondiente a la temporada de verano.