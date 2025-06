Martín Sabbatella confirmó que será candidato a concejal en Morón. La decisión, explicó a LANOTICIA1.COM, responde a su preocupación por el rumbo de la actual gestión municipal, que considera alejada del proyecto transformador que durante años identificó al distrito. Apuntó directamente contra el intendente Lucas Ghi, a quien acusó de persecución interna y de excluir a sectores históricos del espacio oficialista.

“Sí, voy a ser candidato. Y esto está ligado a cómo veo la actual gestión en Morón, que me preocupa mucho. Vemos un fuerte retroceso”, afirmó. Y agregó: “Hay falta de planificación, de articulación, de escucha. Eso impacta directamente en la calidad de las políticas públicas: seguridad, mantenimiento urbano, espacios públicos, acompañamiento a los sectores vulnerables”.

Sabbatella sabe lo que es gobernar Morón: asumió como intendente en 1999 con apenas 29 años, convirtiéndose en el más joven de la Provincia en ese momento. Desde entonces, construyó un perfil político que lo llevó a fundar Nuevo Morón y luego Nuevo Encuentro, fuerza con la que fue diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense en 2011.

En la entrevista con este medio, advirtió que su espacio intentó discutir internamente los problemas con el actual jefe comunal, pero no fue escuchado. “Hubo una especie de caza de brujas, una persecución interna, y fuimos excluidos de los espacios de decisión. Eso es muy grave. Más aún cuando hablamos de la fuerza política que seis veces ganó la Intendencia y que llevó al actual intendente al gobierno”, denunció. “El intendente tiene la última palabra, claro, pero no puede confundirla con la única. Escuchar es parte de gobernar”.

Sabbatella deja en claro que no busca romper con el oficialismo local, pero tampoco está dispuesto a callarse. “Nosotros no queremos romper. Al contrario, queremos corregir. Pero sentimos la obligación de plantear con claridad que así no. Porque si no corregimos el rumbo, le abrimos la puerta a la derecha”, lanzó.

“Morón supo ser ejemplo de gestión moderna, transparente, participativa. Fuimos construyendo eso desde 1999 con políticas innovadoras: el hospital, las cloacas, el centro cultural Carlos Gardel, obras hidráulicas, el Plan Morón 2020. Todo eso formaba parte de un proyecto estratégico. Y eso hoy está en crisis”, lamentó.

Al ser consultado sobre si esta candidatura forma parte de un proyecto más amplio para volver a la Intendencia en 2027, fue directo: “Claro. Queremos volver a poner en marcha esa Morón transformadora. Algunos me preguntan por qué vuelvo como concejal si ya fui intendente tres veces. La respuesta es simple: porque hay que hacer lo que haya que hacer. Como dice Cristina, no hay escalafón. Lo importante es aportar desde donde uno crea que puede ser útil”.

En 2012, Sabbatella fue designado por Cristina Fernández de Kirchner al frente de la AFSCA, donde protagonizó un fuerte conflicto institucional en 2015 al resistir su remoción por parte del macrismo. En 2020 asumió como titular de ACUMAR, y en 2024 fue nombrado al frente del COMIREC, cargo que dejó tras quedar inhabilitado por una condena por abuso de autoridad. Aun así, no se apartó de la política. Ahora, vuelve a las boletas en Morón con la mirada puesta en el 2027.