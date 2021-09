A días de las elecciones primarias y en medio de un clima electoral cada vez más caliente en Arrecifes, la picante rivalidad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos quedó expuesta durante la última sesión del Concejo Deliberante cuando en medio del debate y en tono desafiante, el presidente del cuerpo, Francisco José Bóveda, se dirigió a la oposición diciendo: "Nos vemos el 12 (de septiembre); ahí se ven los pingos".

Esto generó la inmediata reacción del arco opositor y en ese sentido, el precandidato a concejal del Frente de Todos, Santiago Sales, fue uno de los primeros en salir al cruce. En declaraciones publicadas en el medio local Noticias Arrecifes, el joven médico aseguró que "no puede seguir pasando lo que ocurrió en la última sesión, cuando el presidente del Concejo, Bóveda, ante un debate serio respondió altaneramente".

"Cuando lo vi y lo escuché en la transmisión en vivo, no lo podía creer. Invito a la gente a verlo, está el video publicado; Bóveda sentado en su banca y con una desfachatez enorme, respondiendo a una alocución de De Sciullo reclamando que el Intendente ponga en funcionamiento las ordenanzas aprobadas y responda a los pedidos de informes, contestó con esa frase desafiante", señaló Sales, visiblemente molesto.

"Realmente me dio mucha vergüenza el presidente del Concejo Deliberante, ya que uno espera un debate más serio, más responsable y con mayor altura”, explicó el postulante kirchnerista. "Ellos que se dicen tan republicanos, sin embargo no respetan en absoluto a las instituciones de la democracia. Sinceramente, me dio una vergüenza enorme todo lo sucedido", cerró el joven médico de 25 años de edad.