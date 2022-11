El “Batman solidario” se retiró tras 10 años de servicio. El misterioso hombre empezó con su actividad benéfica el 2 de abril del 2013 visitando el Hospital de Niños de La Plata con toda su alegría y mística heróica.

"Ya me vengo sintiendo cansado y uno tiene que retirarse con los laureles. El traje de Batman tiene que ser llevado como se debe, yo ya soy una persona grande”, había anunciado días atrás el héroe nacional al medio Clarín.

El objetivo del Batman nacional fue llevarle alegría a los niños hospitalizados. Golosinas, lápices, dibujos y su sola presencia dibujaba una sonrisa en el rostro de los chicos y chicas. “Me acuerdo muy bien la primera vez que visité el hospital. Era un sueño que yo tenía desde siempre, un deseo solidario que quería cumplir. Comenzó con un diluvio torrencial: entré al hospital y salí con el agua por la cintura. Fue terrible”, rememoró.

“Un día me puse el límite de los 10 años y desde entonces siempre supe que cuando llegara esta fecha me iba a retirar. Pero no me voy a ir del todo, sólo me voy a convertir en un Robin más. Voy a seguir ayudando”, completó.

Dentro de los reconocimientos se destaca el nombramiento como ciudadano ilustre de la capital bonaerense y el encuentro con Diego Maradona quien le firmó una camiseta para donar.

El anunciado retiro se concretó este 26 de noviembre en un batiencuentro celebrado en el Colegio Castañeda.