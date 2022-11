La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, uno de los integrantes de la UGATT, informó que ante esta circunstancia "momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza anunciada para mañana martes 8".

La UTA, que conduce Roberto Fernández, dijo que "se han iniciado conversaciones con el gobierno a fin de buscar alternativas para arribar a soluciones urgentes, frente al reclamo por la recomposición en los haberes de nuestros jubilados".

"Entendemos que las autoridades nacionales han comprendido la emergencia y justicia de nuestro pedido, y confiamos en su compromiso, para que en los próximos días puedan hacernos llegar una propuesta que garantice los derechos de nuestros mayores, y respete la dignidad que se merecen, tras años de esfuerzo brindando un servicio esencial a toda la sociedad", afirmó.

La cartera de Trabajo impuso la Ley 14.786 de conciliación obligatoria ante la convocatoria a la huelga general de la relanzada Ugatt.

Maturano había condenado la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los viáticos y las horas extraordinarias y feriados que los "obligan a trabajar".

Maturano ratificó que "el salario no es ganancia, que es producto de la rentabilidad del capital, mientras el trabajo es esfuerzo intelectual o manual para producir productos y/o servicios, por lo que ante el cambio del mínimo no imponible la Ugatt exige que no se descuenten horas extras, viáticos y vacaciones", había puntualizado el sindicalista.