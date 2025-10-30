Se terminó el sueño de Racing en la Copa Libertadores: Empató en el Cilindro ante Flamengo y se quedó sin final
La Academia tenía que ganar al menos por un gol para llegar a la instancia de penales ante el Mengao, ya que había caído por la mínima diferencia en Río de Janeiro la semana pasada. Sin embargo, no pudo romper la valla de Rossi.
Racing buscaba este miércoles por la noche llegar a la final de la Copa Libertadores después de 58 años, y debía remontar un 0 - 1 del partido de ida en Brasil. Sin embargo, Flamengo defendió bien el resultado y, con un hombre menos, logró en el Cilindro, mantener el empate.
De esta manera, La Academia, de muy buena performance, se despidió del torneo continental.
El combinado brasileño disputará la final ante el ganador de la llave de Liga de Quito - Palmeiras.
