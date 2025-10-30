Racing buscaba este miércoles por la noche llegar a la final de la Copa Libertadores después de 58 años, y debía remontar un 0 - 1 del partido de ida en Brasil. Sin embargo, Flamengo defendió bien el resultado y, con un hombre menos, logró en el Cilindro, mantener el empate.

De esta manera, La Academia, de muy buena performance, se despidió del torneo continental.

El combinado brasileño disputará la final ante el ganador de la llave de Liga de Quito - Palmeiras.

