El “veranito” en pleno otoño quedó atrás y el frío volvió con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con impacto directo en la provincia. Este sábado amaneció con cielo algo nublado y una marcada baja de temperatura, en el inicio de un fin de semana largo que tendrá características bien otoñales.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado se presenta con buenas condiciones, sin lluvias, pero con viento del sector sur que intensifica la sensación térmica. Las marcas se ubicarán entre los 8 y 18 grados, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.

El domingo será el día más frío del fin de semana en territorio bonaerense. Se espera una mínima de entre 5 y 6 grados en el AMBA, e incluso valores más bajos en el interior de la provincia, donde no se descartan heladas en zonas rurales. La máxima rondará los 17 u 18 grados, con cielo parcialmente nublado.

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El descenso responde al ingreso de una masa de aire frío y seco que se afianza sobre el centro del país y que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las primeras horas del día.

Alerta por viento en la costa bonaerense

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de la costa atlántica bonaerense, desde el Partido de La Costa hasta la zona de Médanos.

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“El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, advirtieron desde el organismo.

Ante este escenario, recomiendan evitar actividades al aire libre en zonas costeras, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cuándo mejora el tiempo

El alivio llegará de manera gradual a partir del lunes, con una leve suba de las temperaturas. Para el inicio de la semana se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado.

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Entre martes y miércoles, las condiciones seguirán estables en la provincia, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados, y baja probabilidad de lluvias.

De esta manera, tras el breve “veranito”, el otoño vuelve a imponerse en Buenos Aires con frío, viento y mañanas que obligan a volver al abrigo.