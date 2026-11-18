La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial, se informó oficialmente. Entre los dirigentes presentes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel.

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También participaron intendentes bonaerenses nucleados en La Liga, entre ellos Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), junto a otros jefes comunales y referentes del peronismo de distintos puntos del país.

En el marco del encuentro, que no contó con representantes del axelismo, los dirigentes coincidieron en la necesidad de recuperar una historia, una identidad y un conjunto de convicciones compartidas para proyectar una alternativa de futuro para la Argentina. En ese sentido, destacaron que, más allá de las diferencias, hay una base común sobre la cual construir una propuesta política de cara al 2027.

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Además, se planteó la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas, recuperar la capacidad de escucha y reconstruir la confianza a partir de decisiones y hechos concretos.

De cara a 2027, los dirigentes coincidieron en que la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales y orientarse a la construcción de un proyecto que vuelva a conectar con las necesidades de la sociedad.

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