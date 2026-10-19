"Se terminó ser la prepaga del conurbano": Jorge Macri destacó la atención exclusiva para porteños y un ministro bonaerense le respondió
La discusión vuelve a poner en el centro el acceso a la salud pública en el AMBA. "Atienden a menos del 3% de nuestra población y andan echándonos las culpa de sus incapacidades", respondió el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak al Jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que los Centros de Diagnóstico de la Ciudad serán exclusivos para residentes de CABA. “Se terminó ser la prepaga del conurbano. Los Centros de Diagnóstico de la Ciudad son exclusivos para porteños”, afirmó.
La decisión de Macri, quien antes de llegar al Gobierno porteño, fue intendente de Vicente López entre 2011 y 2023, legislador provincial y presidente del PRO bonaerense, generó críticas de la oposición.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la medida y sostuvo que los bonaerenses también contribuyen a la riqueza que genera la Ciudad.
“Se cobran de la riqueza que producen los bonaerenses. Atienden a menos del 3% de nuestra población y andan echándonos las culpa de sus incapacidades. Que feo que es gestionar y hacer política solo para desparramar odio”, escribió a través de su cuenta en X.
La restricción anunciada alcanza a los Centros de Diagnóstico Porteños; no significa, por sí sola, que los bonaerenses tengan prohibido atenderse en todos los hospitales de la Ciudad.
La política de prioridad para residentes se apoya en el decreto 142-26, que establece preferencias para los vecinos de la Ciudad en distintos servicios estatales. La norma contempla excepciones para urgencias y emergencias sanitarias.
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