El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció que los Centros de Diagnóstico de la Ciudad serán exclusivos para residentes de CABA. “Se terminó ser la prepaga del conurbano. Los Centros de Diagnóstico de la Ciudad son exclusivos para porteños”, afirmó.

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La decisión de Macri, quien antes de llegar al Gobierno porteño, fue intendente de Vicente López entre 2011 y 2023, legislador provincial y presidente del PRO bonaerense, generó críticas de la oposición.

Se terminó ser la prepaga del conurbano. Los Centros de Diagnóstico de la Ciudad son exclusivos para porteños. https://t.co/haJS24CAtX — Jorge Macri (@jorgemacri) October 16, 2026

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la medida y sostuvo que los bonaerenses también contribuyen a la riqueza que genera la Ciudad.

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“Se cobran de la riqueza que producen los bonaerenses. Atienden a menos del 3% de nuestra población y andan echándonos las culpa de sus incapacidades. Que feo que es gestionar y hacer política solo para desparramar odio”, escribió a través de su cuenta en X.

Se cobran de la riqueza que producen los bonaerenses. Atienden a menos del 3% de nuestra población y andan echándonos las culpa de sus incapacidades. Que feo que es gestionar y hacer política solo para desparramar odio. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 16, 2026

La restricción anunciada alcanza a los Centros de Diagnóstico Porteños; no significa, por sí sola, que los bonaerenses tengan prohibido atenderse en todos los hospitales de la Ciudad.

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La política de prioridad para residentes se apoya en el decreto 142-26, que establece preferencias para los vecinos de la Ciudad en distintos servicios estatales. La norma contempla excepciones para urgencias y emergencias sanitarias.

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