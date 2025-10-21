El próximo domingo 23 de noviembre, la ciudad bonaerense de 25 de Mayo celebrará una nueva edición de la Fiesta del Puchero, un evento gastronómico y cultural que reúne a vecinos y visitantes.

Con la Laguna Mulitas como escenario natural y el Club de Pesca como epicentro de las actividades, esta jornada promete una experiencia única donde el sabor, la música y la tradición se combinan en una verdadera fiesta popular.

Desde las 10 de la mañana, los aromas del puchero comenzarán a sentirse. Cocineros locales y regionales participarán del tradicional Concurso al Mejor Puchero, una competencia que pone a prueba las mejores recetas y secretos de la cocina casera argentina.

La música y la danza también tendrán su lugar con espectáculos en vivo durante todo el día y la esperada realización de la chacarera más grande del mundo, una propuesta que invita a todos los presentes a sumarse al baile en una celebración de identidad y alegría colectiva.

Organizada por la Municipalidad de 25 de Mayo, la Fiesta del Puchero se consolida año a año como una cita imperdible dentro del calendario turístico y cultural bonaerense.

Datos claves

📍 Lugar: Club de Pesca, Laguna Mulitas, 25 de Mayo (Buenos Aires)

🗓️ Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

⏰ Horario: Desde las 10:00

🍲 Actividades: Concurso al Mejor Puchero, espectáculos en vivo, “la chacarera más grande del mundo”

🎟️ Entrada: libre y gratuita

👥 Organiza: Municipalidad de 25 de Mayo