Desde las 19.30 horas de este sábado, el Museo Lumiton (Sargento Cabral 2354, Munro) abrirá las puertas de su mítica “Casona de las Estrellas” y presentará obras cinematográficas, fotografías, archivos históricos y experiencias sonoras y visuales, como parte de la popular jornada que reúne cientos de sitios culturales, se informó oficialmente.

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Entre las actividades organizadas, el público podrá disfrutar de una visita guiada por la historia del cine nacional, recorriendo la muestra “Lumiton: El sello que marcó el rumbo del cine nacional” de la mano de Alejandro Ojeda, que contará la historia de uno de los primeros estudios moderno de cine sonoro del país. Asimismo, tendrán la posibilidad de explorar la muestra “Una estrella, una foto: Ana Baum y su colección”, el archivo fotográfico de Ana Baum, la primera periodista argentina en integrar la Hollywood Foreign Press Association.

Por otro lado, el evento contará con distintos talleres para que los presentes puedan realizar distintas actividades lúdicas, como la Estación de Foley de efectos sonoros, donde los que se acerquen podrán experimentar con objetos y recursos únicos y así diseñar el sonido de distintas escenas cinematográficas en vivo.

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